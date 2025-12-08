Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Ladzienicki sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Ladzienicki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Geschäft 101 m² in Ladzienicki sielski Saviet, Belarus
Geschäft 101 m²
Ladzienicki sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 101 m²
Stockwerk 1/1
Die Gesamtfläche von 101.4 Quadratmetern, ein Grundstück von 4.8 Hektar. Kosmetik-Reparature…
$11,700
