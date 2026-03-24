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Häuser in Kuraniecki sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Kuraniec, Belarus
Haus
Kuraniec, Belarus
Fläche 52 m²
Loghaus 52 m2, 25 Acres, neuer Ofen, Brunnen ❤️Einfamilienhaus (52.1 m2) mit zwei Wohnzimmer…
$9,500
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