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Wohneigentum mit Garten kaufen in Kryvasielski sielski Saviet, Belarus

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häuser
7
1 immobilienobjekt total found
in Kryvoje Sialo, Belarus
Kryvoje Sialo, Belarus
Fläche 56 m²
Bequeme Hälfte eines Wohnhauses in einem malerischen Ort in der Nähe des Vilei Reservoirs ❤️…
$15,200
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