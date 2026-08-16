Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Krupski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Krupski sielski Saviet, Belarus

;
Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Geschäft 82 m² in Krupski, Belarus
Geschäft 82 m²
Krupski, Belarus
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf/Vermietung Das Gebäude ist spezialisierter Einzelhandel. Die Gesamtfläche beträgt 82…
$14,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen