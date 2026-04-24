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Lagerräume in Krasnienski sielski Saviet, Belarus

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Lager 1 821 m² in Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Lager 1 821 m²
Krasnienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 1 821 m²
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Lager 773 m² in Krasnaje, Belarus
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Krasnaje, Belarus
Fläche 773 m²
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