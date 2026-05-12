Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kobryn
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Restaurant, Café

Restaurants in Kobryn, Belarus

;
gewerbeimmobilien
7
laden
3
Restaurant, Café Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 398 m² in Kobryn, Belarus
Restaurant, Café 398 m²
Kobryn, Belarus
Fläche 398 m²
Stockwerk 1/2
Das Gebäude eines Kindercafés mit einem Geschäft in der Eigenschaft in der Stadt Kobrin, Bre…
$270,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen