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Betriebsgebäude in Kisieliaviecki sielski Saviet, Belarus

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Produktion 1 355 m² in Barysava, Belarus
Produktion 1 355 m²
Barysava, Belarus
Fläche 1 355 m²
Stockwerk 1/1
Das Gebäude der Auto-Service (zweck - Gebäude spezialisiert für Reparatur und Wartung von Au…
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