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Betriebsgebäude in Kazlovicki sielski Saviet, Belarus

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Produktion 240 m² in Jacava, Belarus
Produktion 240 m²
Jacava, Belarus
Fläche 240 m²
Stockwerk 1/1
Ein fertiges Geschäft (STO) wird im Stadtteil Yachevo, Slutsk verkauft. Die Anlage verfügt ü…
$118,725
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