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Häuser mit Swimmingpool in Kapciouski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapciouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 395 m²
Das Anwesen ist in einem malerischen Ort zu verkaufen. Das Hotel liegt im Zentrum eines Wohn…
$414,641
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Immobilienangaben in Kapciouski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
mit Garten
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