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Häuser in Kapacevicki sielski Saviet, Belarus

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Haus in Kapacevicki sielski Saviet, Belarus
Haus
Kapacevicki sielski Saviet, Belarus
Fläche 54 m²
Zuverlässiges Loghaus umgeben von Wald! ❤️Geräumiges Loghaus mit bequemer Lage und durchdach…
$11,473
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Immobilienangaben in Kapacevicki sielski Saviet, Belarus

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