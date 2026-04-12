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Lagerräume in Kamenez, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Lager 429 m² in Kamenez, Belarus
Lager 429 m²
Kamenez, Belarus
Zimmer 5
Fläche 429 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Gebäude (Garages) in Kamenets 1984 S. p., die Fläche des Gebäudes 429.4 m. m., …
$25,000
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