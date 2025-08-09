Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kamianiucki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Kamianiucki sielski Saviet, Belarus

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Ähnliche Objekte in der Nähe

Sie können sich die zum Verkauf stehenden Immobilien in anderen Bereichen unseres Portals ansehen
Reihenhaus in Minsk, Belarus
Reihenhaus
Minsk, Belarus
Fläche 346 m²
Eine ausgezeichnete Option für eine große freundliche Familie ist eine Wohnung in einem Stad…
$350,000
Wohnung 1 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/5
Sie können es auf Kredit kaufen! Helle Wohnung mit schickem Blick in einem warmen Haus! War…
$60,000
Wohnung 3 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 5/12
Sehr helle und warme Wohnung in einer ökologisch sauberen, angelegten Gegend der Stadt. Voll…
$106,100
TekceTekce
Haus in Sapotskin, Belarus
Haus
Sapotskin, Belarus
Fläche 92 m²
Ein Grundstück mit einem unvollendeten Haus in Sopotskin, Grodno Bezirk.Allgemeine Informati…
$20,900
Wohnung 2 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 6/9
Bestes Angebot in seinem Segment.Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einer schönen Lage. Schö…
$88,000
Haus in Svabski sielski Saviet, Belarus
Haus
Svabski sielski Saviet, Belarus
Fläche 26 m²
Modernes Haus im Dorf Krokva - Ihre Ecke von Frieden und Komfort! ❤️ Stellen Sie sich vor, i…
$27,000
Wohnung 2 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 5/9
Eine gute Option für eine 2-Zimmer-Wohnung des tschechischen Layouts. Einbauküche, 2 Schränk…
$85,000
Wohnung 1 zimmer in Minsk, Belarus
Wohnung 1 zimmer
Minsk, Belarus
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8/18
Ein-Zimmer-Wohnung zum VerkaufN. Orda, 55.Die Fläche der Wohnung auf der NSS 45.4 m2 im 8. S…
$85,000
Wohnung 4 zimmer in Hrodna, Belarus
Wohnung 4 zimmer
Hrodna, Belarus
Zimmer 4
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/10
Zu verkaufen ist eine geräumige 4-Zimmer-Wohnung mit ausgezeichneter Renovierung Yanka Kupal…
$77,000
Ferienhaus in Wilejka, Belarus
Ferienhaus
Wilejka, Belarus
Fläche 231 m²
Luxushaus in malerischen Vileika - Ihr perfektes Zuhause in der Natur! ❤️ Sind Sie auf der S…
$119,900
Haus in Zabalocki sielski Saviet, Belarus
Haus
Zabalocki sielski Saviet, Belarus
Fläche 56 m²
Zu verkaufen Schild Haus mit Ziegelverkleidung in einer entwickelten Gartenpartnerschaft!Das…
$10,500
Wohnung 3 zimmer in Brest, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Brest, Belarus
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/7
3-Zimmer-Wohnung, Brest, Heroes of Defense of the Brest Fortress, 2018, 1 / 7 Panel, 80.1 / …
$83,900
