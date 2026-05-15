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Wohneigentum mit Garten kaufen in Kamianiucki sielski Saviet, Belarus

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häuser
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1 immobilienobjekt total found
in Kamieniuki, Belarus
Kamieniuki, Belarus
Fläche 135 m²
Lot 8917. Teil des Hauses in Belovezhskaya Wald.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen ni…
$58,000
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Immobilienangaben in Kamianiucki sielski Saviet, Belarus

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