Wohneigentum mit Garten kaufen in Rajon Kamenez, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Ratajcycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Ratajcycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 232 m²
Los 9631. Wohnhaus in Minkovichi, Kamenetsky Bezirk, 10 km von der Stadt HighWeitere Informa…
$44,456
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in Kamieniuki, Belarus
Kamieniuki, Belarus
Fläche 135 m²
Lot 8917. Teil des Hauses in Belovezhskaya Wald.Weitere InformationenUnsere Kunden zahlen ni…
$58,000
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