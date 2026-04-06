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Langfristige Miete von Geschäfte in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus

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Geschäft 134 m² in Juchnauka, Belarus
Geschäft 134 m²
Juchnauka, Belarus
Zimmer 1
Fläche 134 m²
Stockwerk 2/2
Eine neue kommerzielle Prämisse von 134 m2 wird in Yukhnovka auf dem Dachgeschoss gemietet. …
$950
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