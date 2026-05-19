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Häuser mit Garage in Izski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Zascienki, Belarus
Haus
Zascienki, Belarus
Fläche 76 m²
A solid, well-kept, log house is for sale in the Vileika district, Zastenki village, located…
$14,000
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Immobilienangaben in Izski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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