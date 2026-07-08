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Wohnungen in Indurski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Indura, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Indura, Belarus
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem 8-Apartment, zweistöckiges Backsteinhaus in Ag. Ind…
$35,475
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