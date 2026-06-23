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Wohnimmobilien mit Garage in Homel, Belarus

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 59 m²
Einstöckiges Loghaus mit einer Gesamtfläche von 69,1 Quadratmetern im sowjetischen Bezirk Go…
$49,190
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Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 246 m²
Haus und Garagen zum Verkauf in GomelAdresse: Gomel region, Gomel, Polesskaya str., 57AFläch…
$220,000
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Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 88 m²
Vertragsnummer mit der Agentur 36/1 von 2026-03-30
$35,494
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Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 285 m²
Geräumiges 2-stöckiges Haus in Gomel.Wenn Sie eine gemütliche und geräumige Wohnung in der N…
$111,609
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in Homel, Belarus
Homel, Belarus
Fläche 49 m²
Auf Verkauf 43/100 Aktien von einstöckigen Loghaus im Zentrum von Gomel, Tsiolkovsky St., 18…
$39,510
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Immobilienangaben in Homel, Belarus

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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