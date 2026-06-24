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Wohnimmobilien mit Garage in Woblast Homel, Belarus

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Homel
87
Masyr
12
Retschyza
6
Prybytkauski sielski Saviet
7
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10 immobilienobjekte total found
Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 59 m²
Einstöckiges Loghaus mit einer Gesamtfläche von 69,1 Quadratmetern im sowjetischen Bezirk Go…
$49,000
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Haus in Hrabauski sielski Saviet, Belarus
Haus
Hrabauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 76 m²
Zum Verkauf ein gemütliches Gartenhaus mit einem Dachgeschoss und einem Bad in der Genossens…
$8,929
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in Homel, Belarus
Homel, Belarus
Fläche 49 m²
Auf Verkauf 43/100 Aktien von einstöckigen Loghaus im Zentrum von Gomel, Tsiolkovsky St., 18…
$39,357
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Value OneValue One
Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 246 m²
Haus und Garagen zum Verkauf in GomelAdresse: Gomel region, Gomel, Polesskaya str., 57AFläch…
$220,000
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Haus in Dobrusch, Belarus
Haus
Dobrusch, Belarus
Fläche 84 m²
Zu verkaufen ein gemütliches Haus mit einem Grundstück in der Stadt Dobrush auf der Krylova …
$15,161
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Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 88 m²
Vertragsnummer mit der Agentur 36/1 von 2026-03-30
$35,357
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TekceTekce
Haus in Pieramoha, Belarus
Haus
Pieramoha, Belarus
Fläche 204 m²
Zu verkaufen ein gutes, geräumiges und gemütliches Haus in unmittelbarer Nähe von Gomel mit …
$242,571
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Haus in Homel, Belarus
Haus
Homel, Belarus
Fläche 285 m²
Geräumiges 2-stöckiges Haus in Gomel.Wenn Sie eine gemütliche und geräumige Wohnung in der N…
$111,179
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Haus in Cahielnia, Belarus
Haus
Cahielnia, Belarus
Fläche 154 m²
Haus zu verkaufen in Tsagelnya, 5 km von Mr. Kristal in der Chernihiv Richtung. Es ist mögli…
$35,000
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Ferienhaus in Rahatschou, Belarus
Ferienhaus
Rahatschou, Belarus
Fläche 257 m²
Exklusives Ferienhaus im Herzen der Stadt! Ihre persönliche 5-Sterne-Oase im Stadtzentrum:✔ …
$253,000
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Eigenschaftstypen in Woblast Homel

wohnungen
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Immobilienangaben in Woblast Homel, Belarus

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