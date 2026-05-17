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Häuser in Hnieznauski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Hniezna, Belarus
Haus
Hniezna, Belarus
Fläche 57 m²
Verkauf ordentliches Haus mit Annehmlichkeiten in ag. Sneaky bei Volkovysk. Zur Stadt 8 km a…
$16,000
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Haus in Hniezna, Belarus
Haus
Hniezna, Belarus
Fläche 91 m²
Zum Verkauf ein großes und sauberes Block-Brick-Haus mit allen Annehmlichkeiten in ag. Sneak…
$17,000
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Immobilienangaben in Hnieznauski sielski Saviet, Belarus

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