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Häuser in Khalopenichy, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Khalopenichy, Belarus
Haus 2 zimmer
Khalopenichy, Belarus
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Etagenzahl 1
Investitionsland im Stadtdorf Holopenichy in der Nähe des Selyava-Sees (Deyanovshchyna), 15 …
$7,000
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