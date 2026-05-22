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Betriebsgebäude in Hajnienski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 333 m² in Lahaza, Belarus
Produktion 333 m²
Lahaza, Belarus
Fläche 333 m²
Stockwerk 1/1
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