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Wohnungen in Hlusanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Hlusa, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Hlusa, Belarus
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/2
Vertragsnummer mit der Agentur 54/8 von 2026-04-24
$14,500
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Immobilienangaben in Hlusanski sielski Saviet, Belarus

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