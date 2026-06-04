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Betriebsgebäude in Fanipalski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 1 432 m² in Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Produktion 1 432 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 4
Fläche 1 432 m²
Stockwerk 1/1
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