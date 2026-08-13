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Häuser in Jeziaryscanski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Jeziarysca, Belarus
Haus
Jeziarysca, Belarus
Fläche 49 m²
Haus zum Verkauf in der Stadt Ezerishch (Gorodok Bezirk Vitebsk Region), in der Nähe des Che…
$4,800
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Immobilienangaben in Jeziaryscanski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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