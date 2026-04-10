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Langfristige Miete von Häuser in Dziescanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Haus 3 zimmer
Dziescanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches Ferienhaus in malerischen Ryabinivka ist gemietet, nur 32 km von der Moskaue…
$1,200
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