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Wohnungen in Dzieraunouski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Dzieraunaja, Belarus
Wohnung 4 zimmer
Dzieraunaja, Belarus
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten eine einzigartige Gelegenheit, ein Haus legal als Wohnung dekoriert zu kaufen. Da…
$13,000
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