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Wohnungen in Dzieraunianski sielski Saviet, Belarus

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Dzieraunianski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Dzieraunianski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/3
Zweizimmerwohnung zum Verkauf an der Adresse: Minsk Region, Stolbtsovsky Bezirk, Dorf. Von d…
$30,271
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Wohnung 2 zimmer in Dzieraunianski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Dzieraunianski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/2
Adresse: Stolbtsovo Bezirk, ag Dorf, Naberezhnaya Street, 7 Anzahl der Zimmer 2, einschließl…
$31,462
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Immobilienangaben in Dzieraunianski sielski Saviet, Belarus

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