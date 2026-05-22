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Cottages mit Swimmingpool in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 291 m²
Geräumiges Haus zum Verkauf im malerischen Dorf Malinovka, 35 Kilometer von Minsk und 7 Kilo…
$130,000
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Immobilienangaben in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus

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