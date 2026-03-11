Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Dziarzynski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus

3 immobilienobjekte total found
Lager 485 m² in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Lager 485 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 485 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf von Lager, Produktion DzerzhinskAdresse: Dzerzhinsk, Fominykh Street, 56G-2Fläche: 4…
$240,000
Lager 224 m² in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Lager 224 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 224 m²
Stockwerk 1
Verkauf von warmem Lager, Produktion DzerzhinskAdresse: Dzerzhinsk, Fominykh St., 56/2-1Fläc…
$120,000
Lager 261 m² in Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Lager 261 m²
Dziarzynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 261 m²
Stockwerk 1
Verkauf von Lager, Produktion DzerzhinskAdresse: Dzerzhinsk, Fominykh Street, 56G-2Fläche: 2…
$120,000
