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Betriebsgebäude in Dukorski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 2 311 m² in Dukorski sielski Saviet, Belarus
Produktion 2 311 m²
Dukorski sielski Saviet, Belarus
Fläche 2 311 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten ein Kapitalgebäude mit einem Grundstück an der Adresse zu kaufen: Minsk Region, P…
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