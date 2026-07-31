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Betriebsgebäude in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 805 m² in Dubrounia, Belarus
Produktion 805 m²
Dubrounia, Belarus
Fläche 805 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude 11 km von Lida, in Sterkovo. Das Gebäude is…
$223,652
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Produktion 3 526 m² in Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Produktion 3 526 m²
Dubrovienski sielski Saviet, Belarus
Fläche 3 526 m²
Ein multifunktionaler Produktions- und Lagerkomplex wird verkauft, einschließlich eines Komp…
$497,717
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