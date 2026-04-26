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Häuser in Drahicynski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Nahorje, Belarus
Haus
Nahorje, Belarus
Fläche 60 m²
Zum Verkauf komfortables Wohnhaus, 1972 p. Das Hotel liegt im Stadtteil D. Nagorje, Drogichi…
$13,000
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Immobilienangaben in Drahicynski sielski Saviet, Belarus

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