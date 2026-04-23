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Büroräumen in Drackauski sielski Saviet, Belarus

gewerbeimmobilien
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2 immobilienobjekte total found
Büro 40 m² in Drackauski sielski Saviet, Belarus
Büro 40 m²
Drackauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 40 m²
Stockwerk 8/8
$480
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Büro 500 m² in Drackauski sielski Saviet, Belarus
Büro 500 m²
Drackauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/8
$6,000
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