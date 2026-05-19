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Häuser mit Garage in Daskauski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Saltanauka, Belarus
Haus
Saltanauka, Belarus
Fläche 48 m²
Zum Verkauf ein Wohnhaus im Dorf Saltanovka, eine Fläche von 50 Quadratmetern, Log, das Dach…
$18,500
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Immobilienangaben in Daskauski sielski Saviet, Belarus

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