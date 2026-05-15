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Restaurants in Damacauski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 246 m² in Damacauski sielski Saviet, Belarus
Restaurant, Café 246 m²
Damacauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 246 m²
Stockwerk 1/1
Café-Gebäude in der Eigenschaft in Gp. Domachevo Brest Bezirk mit einer Gesamtfläche von 246…
$170,000
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