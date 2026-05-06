Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Cucavicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Cucavicki sielski Saviet, Belarus

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Vialikija Cucavicy, Belarus
Haus
Vialikija Cucavicy, Belarus
Fläche 70 m²
Haus im ehemaligen Filmkrieg der Fürsten Nikolai Radzivil und Peter Wittgenstein! Welche mod…
$5,200
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Cucavicki sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen