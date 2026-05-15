Cottage mit Garten kaufen in Ciurliouski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Nasilava, Belarus
Ferienhaus
Nasilava, Belarus
Fläche 211 m²
Schönes Haus mit hochwertigen Reparaturen, in der Nähe von Molodechno. Es ist möglich, eine …
$153,000
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