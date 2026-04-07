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Häuser mit Garage in Chidrynski sielski Saviet, Belarus

cottages
3
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Chidrynski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Chidrynski sielski Saviet, Belarus
Fläche 142 m²
Angebot zum Verkauf ein modernes Wohnhaus in den Vororten von Kobryn (Peski 1). Das 2020 Hau…
$185,000
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Immobilienangaben in Chidrynski sielski Saviet, Belarus

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