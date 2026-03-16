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Geschäft 792 m² in Tscherwen, Belarus
Geschäft 792 m²
Tscherwen, Belarus
Fläche 792 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf von Lager, Büro, Gewerberäume in ChervenAdresse: Cherven, Sovetskaya Street, 47Fläch…
$198,100
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Geschäft 1 026 m² in Tscherwen, Belarus
Geschäft 1 026 m²
Tscherwen, Belarus
Fläche 1 026 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf von Geschäft, Lager WormAdresse: Cherven, Minskaya St. 2Fläche: 1.026.2 m2Verkauf:AN…
$600,000
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