Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Chaciezynski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus in Chaciezyna, Belarus
Ferienhaus
Chaciezyna, Belarus
Fläche 630 m²
$810,217
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Chaciezynski sielski Saviet, Belarus

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen