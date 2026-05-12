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Cottage mit Garten kaufen in Cerninski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Cerninski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Cerninski sielski Saviet, Belarus
Fläche 120 m²
Objektcode 29624: Wir arbeiten für den Besitzer! Kauf dieses Objekt-- Sie zahlen nicht die A…
$105,000
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