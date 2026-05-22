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Häuser in Bolcisski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Bolcisski sielski Saviet, Belarus
Haus
Bolcisski sielski Saviet, Belarus
Fläche 64 m²
Das Haus in Peles ist geräumig, Natur und ein idealer Ort zum Leben. Zu verkaufen Holzhaus i…
$3,500
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Immobilienangaben in Bolcisski sielski Saviet, Belarus

mit Garten
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