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Häuser in Bobr, Belarus

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Haus in Bobr, Belarus
Haus
Bobr, Belarus
Fläche 70 m²
Ziegelhaus in einem schönen Ort zum Entspannen und Füllen der Energie der Natur, in der Nähe…
$25,983
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