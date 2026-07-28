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Wohnungen in Bluzski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Bluzski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Bluzski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 3
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/2
Wohnung in 2 Ebenen von 51,9 / 42,4 / 7,7 qm. mit einem großen Abstellraum und Veranda. Ofen…
$6,770
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