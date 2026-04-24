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Wohnungen in Bialarucki sielski Saviet, Belarus

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Wohnung in Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Wohnung
Bialarucki sielski Saviet, Belarus
Fläche 52 m²
Zu verkaufen ist eine große Zwei-Zimmer-Wohnung im Dorf Semkovo, 19 km von Minsk in der Lago…
$39,500
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