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Cottages in Barscouski sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Barscouski sielski Saviet, Belarus
Ferienhaus
Barscouski sielski Saviet, Belarus
Fläche 420 m²
Es wird vorgeschlagen, den Agro-Betrieb "Goldener Strom" zu kaufen Das Anwesen liegt 25 km v…
$390,265
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