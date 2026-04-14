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Langfristige Miete von Häuser in Baraulianski sielski Saviet, Belarus

3 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Sonyechny, Belarus
Haus 5 zimmer
Sonyechny, Belarus
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Etagenzahl 3
Ein modernes Stadthaus befindet sich im nächsten Vorort von Minsk, nur 500 Meter von der Rin…
$1,800
pro Monat
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Haus 3 zimmer in Sonyechny, Belarus
Haus 3 zimmer
Sonyechny, Belarus
Zimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Ferienwohnung Stadt Solnechny befindet sich in einem malerischen Vorort von Minsk, im gemütl…
$2,000
pro Monat
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Ferienhaus 7 zimmer in Valiarjanava, Belarus
Ferienhaus 7 zimmer
Valiarjanava, Belarus
Zimmer 7
Schlafräume 7
Fläche 391 m²
Stockwerk 2/2
The unique location is only 4 km from the Moscow Ring Road in the Logoi direction. You get t…
$5,000
pro Monat
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