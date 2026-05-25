Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Baraulianski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Baraulianski sielski Saviet, Belarus

;
gewerbeimmobilien
20
büros
7
laden
3
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 2 273 m² in Valiarjanava, Belarus
Fertiges Geschäft 2 273 m²
Valiarjanava, Belarus
Fläche 2 273 m²
Stockwerk 2/4
Tennisplätze zum Verkauf in ValerianovoAdresse: Minsky District, Borovlyansky S/S, Valeryano…
$3,41M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen