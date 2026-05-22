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Häuser mit Swimmingpool in Baranawitschy, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Baranawitschy, Belarus
Haus
Baranawitschy, Belarus
Fläche 307 m²
Zum Verkauf ein sehr schönes und geräumiges Haus in einem ruhigen und gemütlichen Ort, mit a…
$216,784
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Immobilienangaben in Baranawitschy, Belarus

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